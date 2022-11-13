آثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة من الجدل، عقب تداول رواد مواقع التواصل، صورا من حفل فاف الذي أحياه مؤخرا، وهو يرتدي حلق.

وظهر عمر دياب مرتديا حلقا في الأذن للمرة الرابعة خلال حفل زفاف بتركيا، وسبق وأثار الجدل، العام الماضي، إذ ظهر مرتديا الحلق، في الحفل الذي أحياه بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، عقب طرح ألبوم “سهران”.

وكان عمرو دياب ظهر مرتديا الحلق عندما طرح كليب أغنية “وأنا معاه”، بالتزامن مع طرح العطر الخاص به، وظهر به أيضا عند مشاركته في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة.