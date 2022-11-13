أكدت الدكتورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي لسدم وكبير استشاري طب وجراحة العيون، أن داء السكري يسبب العمى.

وقالت الهزاع: “مرض السكري يصل إلى كل أعضاء الجسم، ووعي المريض مهم جدا”، مشيرة إلى أنه يؤثر على صحة العين، والقلب والأعصاب والأطراف.

وأضافت: “المريض ليس لديه وعي بأن داء السكري يسبب العمى وهو رقم واحد في سبب العمى لدينا”.

وأشارت إلى أن دقة الفاحص الذكي في جودة تشخيص السكري بين 95% إلى 100%، مضيفة: “الطبيب العام حساسيته تصل إلى 21% والاستشاري المتخصص بالشبكية 62% وأنا بعد 37 عام خبرة 93%”.

 