أكدت الدكتورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي لسدم وكبير استشاري طب وجراحة العيون، أن داء السكري يسبب العمى.

وقالت الهزاع: “مرض السكري يصل إلى كل أعضاء الجسم، ووعي المريض مهم جدا”، مشيرة إلى أنه يؤثر على صحة العين، والقلب والأعصاب والأطراف.

وأضافت: “المريض ليس لديه وعي بأن داء السكري يسبب العمى وهو رقم واحد في سبب العمى لدينا”.

وأشارت إلى أن دقة الفاحص الذكي في جودة تشخيص السكري بين 95% إلى 100%، مضيفة: “الطبيب العام حساسيته تصل إلى 21% والاستشاري المتخصص بالشبكية 62% وأنا بعد 37 عام خبرة 93%”.

داء السكري يسبب العمى .. أ‌.د. سلوى الهزاع – الرئيس التنفيذي لسدم وكبير استشاري طب وجراحة العيون: مرض السكري يصل إلى كل أعضاء الجسم.. ووعي المريض مهم جدا@DrSelwa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1OFfdkzSSe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2022