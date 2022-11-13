أكدت الدكتورة سلوى الهزاع الرئيس التنفيذي لسدم وكبير استشاري طب وجراحة العيون، أن داء السكري يسبب العمى.
وقالت الهزاع: “مرض السكري يصل إلى كل أعضاء الجسم، ووعي المريض مهم جدا”، مشيرة إلى أنه يؤثر على صحة العين، والقلب والأعصاب والأطراف.
وأضافت: “المريض ليس لديه وعي بأن داء السكري يسبب العمى وهو رقم واحد في سبب العمى لدينا”.
وأشارت إلى أن دقة الفاحص الذكي في جودة تشخيص السكري بين 95% إلى 100%، مضيفة: “الطبيب العام حساسيته تصل إلى 21% والاستشاري المتخصص بالشبكية 62% وأنا بعد 37 عام خبرة 93%”.
داء السكري يسبب العمى ..
أ.د. سلوى الهزاع – الرئيس التنفيذي لسدم وكبير استشاري طب وجراحة العيون: مرض السكري يصل إلى كل أعضاء الجسم.. ووعي المريض مهم جدا@DrSelwa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1OFfdkzSSe
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2022
الطبيب العام حساسيته تصل إلى 21% والاستشاري المتخصص بالشبكية 62% .. وأنا بعد 37 عام خبرة 93% ..
أ.د. سلوى الهزاع: دقة الفاحص الذكي في جودة التشخيص بين 95% إلى 100% @DrSelwa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0b3745cn3o
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2022
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