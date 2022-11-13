استجمع أحد الشبان في العراق شجاعته وأقدم على إسقاط عمامة أحد المعممين في أحد شوارع النجف في العراق على غرار ما يحدث حاليا في إيران.

ولم يتمكن الشاب من النجاة بفعلته، وتم إلقاء القبض عليه ووجهوا له اللوم وأرغموه على تقديم الاعتذار عما بدر منه.

ويأتي هذا وسط موجة غضب من الأنظمة الملالية الإرهابية، والتي عبر عنها متظاهرون في إيران للمطالبة بإسقاط النظام.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.