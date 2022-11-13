تدشن مطارات الرياض غدا الاثنين تشغيل صالتي السفر 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقالت شركة مطارات الرياض أنه سيتم بدء التشغيل الرسمي للصالات الدولية رقم 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي غداً، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطوير تصميمها

يأتي ذلك ضمن إطار الخطط التطويرية لمطار العاصمة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للشركة ويعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.