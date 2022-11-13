أجاب الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء،على سؤال حول ما يحق للخاطب أن يراه ممن يريدها زوجة له.

وقال المطلق، خلال برنامج “فتاوى”: “إن العلماء أجمعوا على أنه يجوز رؤية الوجه والكفين فقط”.

وأضاف: “لكن النبي صلي الله عليه وسلم أذن للخاطب أن يراها من غير علمها وعلم أهلها، ولهذا قال الرسول (هلا تخبأت لها)”.

وأشار الشيخ المطلق إلى أن الصحيح هو جواز رؤية ما ظهر من الفتاة ولا يعتبر من العورة، وجواز رؤيتها في حال عدم تغطية شعرها، أو ظهور رقبتها، لأنه خاطب وينظر الآن لبداية حياة جديدة مع هذه المرأة -على حد قوله-.

وقال للفتيات حول رؤية خطيبها: “أنتِ أولى فتحي عيونك شوفي مثل ما يشوف شوفي أنتِ، فالغرض أنك تنظرين إليه وهو ينظر إليكِ”.