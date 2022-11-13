أقدمت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي اليوم الأحد، على إعدام أحد أعضاء المجموعة السابقين المتهم بالفرار من الخدمة، بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.

وظهر الرجل ورأسه مربوط بكتلة من الحجر، تُضرب جمجمته بهراوة. ووفقاً لمصادر مطلعة، كان الرجل جندياً من المجموعة استسلم عمداً للجيش الأوكراني، لكن الروس استعادوه بعد ذلك.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأحد قوله: “في هذا العرض، نرى أن هذا الرجل لم يجد السعادة في أوكرانيا، لكنه التقى بأشخاص غير وديّين ولكن عادلون”.