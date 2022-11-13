أعلنت شراكة رياضة لصحة أفضل الخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 منع التبغ والسجائر الإلكترونية في الملاعب الثمانية المخصصة للبطولة.

وأكدت أن ذلك جاء لضمان أن يستمتع الجماهير بمشاهدة أكبر حدث لكرة القدم العالمية في جو خال من التدخين أثناء جلوسهم في مقاعدهم.

يذكر أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة فيفا حول التبغ التي أيضا تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأحداث الرياضية الضخمة، والتي تهدف إلى حماية حق الناس في استنشاق هواء نقي غير ملوث بالمواد المسرطنة، وغيرها من المواد الضارة.