تداولت وسائل إعلام تركية صورة لامرأة قيل إنها متورطة في الانفجار، ويبلغ طولها 1.65 مترا، وكانت على ما يبدو ترتدي حقيبة ظهر قبل الانفجار.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، أعلن اليوم الأحد، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم بإسطبنول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال أردوغان في خطاب عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول.

لكن أردوغان لم يدل بمزيد من المعلومات عن هذه المرأة.