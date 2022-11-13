كشف أحد أهالي الأفلاج عن تفاصيل جديدة بخصوص الحادث المأساوي الذي وقع الأربعاء الماضي، بسبب جمل سائب.

وكشف المواطن سعد بن عويضة خلال برنامج “الراصد” عن أعمار المتوفين في الحادث قائلا:”5 شبان بعمر 17 عاما في الصف الثانوي فارقوا الحياة”، مشيرا إلى أنه لا يوجد سياج بالطريق يمنع الجمال ولا إضاءة تنبه المارة.

وكان طريق الأحمر بالأفلاج، شهد حادثا مروعا راح ضحيته 5 من الشبان بعد احتراق مركبتهم إثر اصطدامها بإحدى الجمال السائبة.

فيديو | 5 شبان بعمر 17 عاما يفارقون الحياة بسبب جمل سائب.. وسعد بن عويضة أحد أهالي الأفلاج لـ #الراصد: لا يوجد سياج يمنع الجمال ولا إضاءة تنبه المارّة#الراصد pic.twitter.com/Og1xUZHC0E — الراصد (@alraasd) November 13, 2022

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