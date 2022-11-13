تعلن هيئة ⁧‎الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع منوعة” في جمرك الخفجي، وفق لعدة ضوابط واشتراطات .

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط دخول المزاد والتي جاءت كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

2- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 5.2 %بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة للعمل في مجال تشليح السيارات