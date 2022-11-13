أعلن نادي الإبل مساء اليوم شروط الشيلات الشخصية للمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل7 ضوابط الشيلات للمشاركين في المنافسات والتي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية.

ونصت الضوابط على الالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية ونظام حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية ولوائح الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنفيذية والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأي تعليقات تصدر الأحقا تتعلق بالمهرجان.

كما تضمنت الشروط هي عدم إثارة الحساسيات أو النعرات أو استنكار قصـص أدبيات عن الماضي يمكن أن تثير المشاحنات والبغضاء بين أبناء المجتمع، وعدم قبول أي قصيدة ليس معها مسيح من الجهة المختصة في المهرجان.

وأكدت في حالة عدم رغبة المالك أو عدم جاهزية الشيلة الخاصة بالمشارك العربي أو الحمل المنقية فإن إدارة المهرجان لها الحق في بث ما تراه مناسبا في القنوات الإعلامية.