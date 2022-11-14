بالفيديو .. استشارية: المملكة الخامس عالميا في الوفيات بمرض السكري للأطفال

قالت كبير استشاريين طب وجراحة العيون، سلوى الهزاع، إن المملكة في المركز الخامس عالميا في نسبة الوفيات من مرض السكري للأطفال.

وأكدت أن هذا الأمر مؤشر على سوء التغذية والاعتماد على الأطعمة السريعة وعدم الاهتمام بتناول الخضروات، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن المصابين بالسمنة معرضون للإصابة بمرض السكري، داعية إلى الاهتمام بممارسة الرياضة والنشاط البدني وتناول الطعام الصحي.