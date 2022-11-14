شهد مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة النجمة أروى جودة، بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستانا أسود يشبه “الملاية اللف”.

وظهرت أروى جودة فستان أسود موصول بغطاء على رأسها وإكسسوار ذهبي اللون، مما جعله مختلفا عن غيره، وقامت بالتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

وحرصت الفنانة آروى جودة على الالتزام بقرارات الفنان حسين فهمي والالتزام بالدريس كود وارتدت زي يشبه الزي البدوي ومشابه للزي الفرعوني وظهرت ملفتة به احترامًا لقرارات رئيس المهرجان.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 انطلق منذ قليل برئاسة الفنان حسين فهمي كرئيس للمهرجان للمره الأولى، في دار الأوبرا المصرية.