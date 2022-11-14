أوضح الدكتور محمد حلمي خبير تغذية عن السبب العلمي وراء زيادة الوزن في فصل الشتاء.

وقال حلمي خلال لقائه أمس في برنامج السفيرة عزيزة مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة قناة “دي إم سي” أن أبرز أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء هي الاكتئاب بسبب تغير الفصول، والجوع العاطفي الناتج عن الشعور بالضيق أو تغير المزاج، وقلة الحركة، وقلة شرب المياه.

وأضاف إن الكثير من الناس يعتقدون أن الشتاء يساعد على تقليل الحرق، موضحا أن الجسم لكي يعادل درجة البرودة الخارجية يرفع معدلات الطاقة في الجسم وبالتالي يزداد معدل الحرق، و الجسم يقوم بتخزين المياه في حالة قلة تناولها.

وأشار خبير التغذية إلى أن من ضمن أسباب زيادة الوزن الأكلات التي تحتوي على سكريات، حيث أنها تمنح الجسم طاقة مهمة، ولكن من السهل أن تقوم برفع الأنسولين وتتحول إلى دهون، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع.