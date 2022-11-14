أصدرت السلطات التركية تحذيرا من استخدام مادة “الميثامفيتامين” المخدرة والتي تستخدم في صناعة الأدوية.

وكشفت السلطات أن استخدام مادة الميثامفيتامين انتشر بشكلٍ سريع، حتى تمّ ضبطه في شوارع مختلف ولايات تركيا.

وفي هذا السياق أكد طبيب وعضو في البرلمان التركي أن “هذه المواد تباع في مختلف المناطق التركية بما في ذلك ذات المدن الغالبية الكردية، حيث تباع بكثافة في المنشآت التعليمية أيضاً”، بحسب العربية.

وأشار إلى وصولها إلى أيدي فئة كبيرة من الناس لاسيما المراهقين، حتى باتت مادة الميثامفيتامين بديلاً عن الكوكايين ومواد مخدّرة ممنوعة.