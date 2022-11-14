أعلن الأمن العام، القبض على عدد من المتسولين في منطقة عسير، وذلك استمرارا للحملات الأمنية المكثفة في المملكة للحد من ظاهرة التسول.

وأوضح الأمن العام إنه تم ضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، وفي طريقة مماثلة وتسول مباشر قامت مقيمة من الجنسية السورية بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.

وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من المارة.