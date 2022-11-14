علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على استبعاد لاعب المنتخب الوطني فهد المولد واستدعاء نواف العابد بدلا منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال الغيامة: “مركز التحكيم السعودي مرتبك في الفترة الأخيرة، وفي قضية المنشطات معروف أنه إذا استأنفت 99 % يتم قبول الطعن”.

وأضاف: “أتصور أن الأشخاص الذين يتخذون القرارات في مركز التحكيم الرياضي مرتبكون في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “نصحت بالاعتماد على المحكمين الدوليين لأن المحكم السعودي لم يصل للمرحلة الكافية للدخول في مثل تلك الأمور للقراءة بشكل صحيح والعاطفة تتحكم في قراراته”.