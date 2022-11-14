كشفت تقارير إعلامية أن انفجار شارع الاستقلال في منطقة تقسيم، وقع في أكثر الميادين المشهورة بوجود السياح بحسب مراسل الإخبارية.

وأكد المراسل أن الإعلام التركي صامت عن التفاصيل حتى الآن رغم إعلان التليفزيون الإسرائيلي عن وجود إصابة إسرائيليين بسبب الانفجار الذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة عشرات المدنين.

وأضاف أن هناك حالة من الاستنفار في تركيا للتحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في مثل هذا اليوم تحديداً والذي يصادف عطلة في إسطنبول.