أقدمت عروس عشرينية في مصر على التخلص من حياتها قفزا من الطابق الرابع بعد 5 أيام من زواجها بعد مرورها بحالة نفسية سيئة

تقصيلا، بعد مرور 5 أيام على زواجها، مرت بحالة نفسية سيئة، بسبب تعنيف أسرتها لها، بعد شكوى زوجها منها، ودخلت في نوبة بكاء هسترية، فغيب الشيطان عقلها وأقدمت على التخلص من حياتها.

وألقت العروس بنفسها قفزا من الطابق الرابع بمنزلها بمنطقة الهرم لتسقط جثة هامدة غارقة في دمائها بعد ارتطام رأسها بالأرض

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، لسؤال الزوج وشهود العيان، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الفتاة، أقدمت على التخلص من حياتها قفزا من الدور الرابع، بسبب مرورها بأزمة نفسية.