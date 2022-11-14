أحدثت الفنانة هند عاكف حالة من الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدما حاول المنظمون منعها من الدخول بسبب ارتدائها فستان مخالف للتعليمات.

وحاول أمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منع الفنانة هند عاكف من الدخول، حيث كانت مرتدية فستان لونه أبيض، عليه صور لفنانين قُدامى، ووجدوا أن الفستان لا يتناسب مع المهرجان، لأنه ضد فكرة الـ “دريس كود” ورفضوا دخولها لأنهم وجدوا فستانها لا يناسب المهرجان، ولكنها تمكنت من الدخول بعد خلاف مع الأمن وارتفاع صوتها بشكل كبير.

يذكر أن حضر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ44، عدد كبير من الفنانين، وأبرزهم شريف منير، هاني شاكر، ريهام عبدالغفور، شيري عادل، طارق صبري، سوسن بدر، وفاء عامر، عبدالرحيم كمال، نيللي كريم، منة شلبي، دينا.