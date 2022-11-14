ظهرت الفنانة شيري عادل برفقة زوجها الفنان طارق صبري، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، وذلك في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما الذي أقيم قبل نحو أسبوعين.

وخطفت شيري عادل عدسات المصورين، حيث ظهرت بفستان كلاسيكي طويلًا كب لونه موف وتسريحة شعر مناسبة

وشهد المهرجان أيضا حضور عدد كبير من النجوم، منهم الفنان باسم سمرة، إنجي وجدان، وهدى الإتربي، مادلين طبر، ليلى علوي، سلمى الطرابلسي، وفاء عامر، نيللي كريم وزوجها، ودومنيك حوراني، ونيرمين الفقي، وأنوشكا، وهاني رمزي، ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهند عاكف، وغيرهم، وجاء في مقدمة الحفل النجم حسين فهمي وزوجته.