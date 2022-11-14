نصحت الفنانة سميحة أيوب، السيدات بعدم الإفراط في الغيرة على أزواجهن، معقبة: “غيرة المرأة على الرجل عمال على بطال لا تحترم، وكذلك غيرة الرجل على المرأة”.

وأشارت سميحة أيوب:” المرأة يجب أن تكون متوازنة في غيرتها على الرجل، ولازم يكون في سبب للغيرة، يعني مش لما تشوفي جوزك بيبص على واحدة حلوة، طب ما يبص إيه المشكلة، أنا نفسي ببص على أي واحدة حلوة”.

وأضافت: “غيرة الست عمال على بطال اسمها شرشحة وبتهين نفسها يوم ما تغير على أي حاجة، وبتهدر طاقتها”، مؤكدة أنها عندما كانت ترى سيدة جميلة كانت تنادي زوجها حتى يراها”.