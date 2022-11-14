قال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إنه يشعر بالخيانة في النادي ليس فقط من المدير الفني إريك تين هاج لكن من نحو ثلاثة أشخاص في إدارة النادي، وذلك في أحد أسوأ مواسم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

وأوضح كريستيانو رونالدو، أنه يشعر “بالخيانة” من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد، ومنزعجًا من أنه أصبح يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.

وحول رانغنيك الذي لم يدير فريقًا لأكثر من عقد من الزمان، أفاد رونالدو: “إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون مديرا فنيا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل”.

وعن تين هاج، الذي أوقف رونالدو الشهر الماضي، ذكر: “أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إذا لم تكن تحترمني ، فلن أحترمك أبدًا. إذا لم تكن تحترمني ، فلن أحترمك أبدًا”.