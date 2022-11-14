كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المقصود بـ”صحة استحقاق المواطن” للتحمل الضريبي.

وأوضح برنامج “سكني”، أن صحة استحقاق المواطن تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل، أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية.

وتابع أن الدعم السكني يختلف حسب اختيار المنتج، حيث تعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.