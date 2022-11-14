توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.