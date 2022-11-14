علقت الفنانة المصرية ليلى علوي، على عدم تخصيص مقر دائم لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت ليلى علوي، إنها مع كامل احترامها لدار الأوبرا المصرية ولوزارة الثقافة تتمنى أن يكون للمهرجان مكان معين يخصص لإقامة المهرجان كل عام، يكون مجهز للفعاليات مثل مهرجان كان وبرلين.

وأوضحت أن مهرجان القاهرة السينمائى يحتاج إلى مزيد من الدعم المادى، وتخصيص مكان معين للمهرجان سيتيح الفرصة لإقامة عدة مهرجانات أخرى.

وحول فيلمها الجديد “مهمة في سهل حشيش”، صرحت بأنه فيلم إجتماعى كوميدى سيحبه كل أفراد الأسرة، وتلعب فيه دور الزوجة والأم وتقوم بمهمة معينة خلال أحداث الفيلم.