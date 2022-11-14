طرح الإعلامي المصري عمرو أديب، سؤالا على الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، بشأن المقولة “الراجل اللي يتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول؟ هل ده وهم ولا حقيقة؟”.

وقالت هبة قطب:”ده يتطلب منشطات جنسية ويدخل في أزمات قلبية والحقيقة أن الرجل يتوهم هذا حتى يعطي نفسه المبرر للزواج مرة أخرى، ولكن نفسيًا وجنسيًا لا تفرق مع الرجل”.

وأشارت إلى أن العلاقة الجديدة تعطي الإنسان طاقة جديدة ولكنها مؤقتًا، ولكن المقولة التي تردد ليست حقيقة، موضحة أن السيدات في هذا الزمان تبحثن عن حقهن من الرجل والمقياس في العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة في الزواج وليس خارج العلاقة الزوجية.