كشفت شركة جدارة لخدمات القوى العاملة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بمجال الدعم الإدارية والسكرتارية – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو:
– مساعد إداري (Administrative Assistant)
وأفادت بأن الشروط والمتطلبات المطلوبة للتقديم هي:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية، المالية، السكرتارية، اللغة الإنجليزية أو تخصصات ذات الصلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-1) سنة في المجال.
– مهارات جيدة في استخدام الحاسب وبرامج (MS Office).
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وللتقديم على وظائف جدارة، تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]
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