كشفت شركة جدارة لخدمات القوى العاملة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بمجال الدعم الإدارية والسكرتارية – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو:

– مساعد إداري (Administrative Assistant)

وأفادت بأن الشروط والمتطلبات المطلوبة للتقديم هي:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية، المالية، السكرتارية، اللغة الإنجليزية أو تخصصات ذات الصلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-1) سنة في المجال.

– مهارات جيدة في استخدام الحاسب وبرامج (MS Office).

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وللتقديم على وظائف جدارة، تُرسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]