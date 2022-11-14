أصدرت مدينة الملك فهد الطبية، تحذيرًا من ارتفاع الكوليسترول لتسببه في تكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى صعوبة وصول كميات كافية من الدماء إلى الشرايين.

وأكدت المدينة الطبية، أن عوامل ارتفاع خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول تتضمن نظاماً غذائياً غير صحي، والتدخين وداء السكري والسمنة.

وأشارت إلى أن طرق الوقاية والعلاج تشمل تقليل الدهون المشبعة في الأكل والإقلاع عن التدخين وتقليل كمية الأملاح في الأكل والمحافظة على الوزن الصحي، مع إمكانية الحاجة للأدوية إذا لم يتم تخفيض الكوليسترول.