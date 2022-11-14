أوضح المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أنه تواصل مع مسؤول من نادي الشباب وقال له:” أن اللاعب فهد المولد لا يزال لاعبًا شبابيًا، ولا شيء يفيد بإيقافه.”

وقال الصرامي خلال حديثه على برنامج “الحصاد الرياضي”:” أتفق مع القرارات الاحترازية التي اتخذها اتحاد الكرة باستبعاد فهد المولد.”

وأضاف:” لم يأتِ قرار من أي جهة رسمية في الداخل أو الخارج يفيد بإيقاف اللاعب فهد المولد وهو ما أكده مسؤولو نادي الشباب.”

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، أعلن استبعاد فهد المولد من القائمة النهائية للأخضر المشاركة في كأس العالم “قطر 2022” كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات بالفترة الأخيرة.