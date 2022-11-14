أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن توفر 44 وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) من المرتبة (الخامسة) إلى (الثامنة) عبر (جدارات).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي أمن بيانات ممارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).

2- أخصائي قانوني ممارس (3 وظائف – المرتبة الثامنة).

3- رئيس قسم الحقوق (5 وظائف – المرتبة الثامنة).

4- مصمم نظم مـمارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).

5- أخصائي أمن بيانات (المرتبة السابعة).

6- مطوّر برامج (4 وظائف – المرتبة السابعة).

7- أخصائي قانوني مساعد (9 وظائف – المرتبة السادسة).

8- رئيس قسم الحقوق (14 وظيفة – المرتبة السادسة).

9- مصمم جرافيك مساعد (وظيفتان – المرتبة السادسة).

10- فني دعم تقنية معلومات مساعد (وظيفتان – المرتبة الخامسة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح اليوم الإثنين بتاريخ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م، وذلك من خلال الموقع