أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن توفر 44 وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) من المرتبة (الخامسة) إلى (الثامنة) عبر (جدارات).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي أمن بيانات ممارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).
2- أخصائي قانوني ممارس (3 وظائف – المرتبة الثامنة).
3- رئيس قسم الحقوق (5 وظائف – المرتبة الثامنة).
4- مصمم نظم مـمارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).
5- أخصائي أمن بيانات (المرتبة السابعة).
6- مطوّر برامج (4 وظائف – المرتبة السابعة).
7- أخصائي قانوني مساعد (9 وظائف – المرتبة السادسة).
8- رئيس قسم الحقوق (14 وظيفة – المرتبة السادسة).
9- مصمم جرافيك مساعد (وظيفتان – المرتبة السادسة).
10- فني دعم تقنية معلومات مساعد (وظيفتان – المرتبة الخامسة).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح اليوم الإثنين بتاريخ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م، وذلك من خلال الموقع
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