أوضح الكاتب المتخصص في الشؤون التقنية عبدالله السبع أن مكتسبات تويتر خلال السنوات الماضية قد تضيعها الـ 8 دولارات التي سيتم تحصيلها من قبل التوثيق.

وقال عبدالله السبع :”ما حصل في تويتر خلال السنوات الماضية قد تضيعها الثمان دولار التي يعتزم مؤسس تويتر تحصيلها من قبل المستخدمين خلال التوثيق، لذلك أتوقع أن يتم إيقاف موضوع التوثيق بشكل مؤقت ولكن سيحصل المستخدمين على ميزات إضافية غير التوثيق”.