كشف المدرب البرازيلي لويس فليبي سكولاري، المتوج مع منتخب البرازيل بلقب بطولة كأس لعالم 2022 بكوريا واليابان، عن اعتزاله التدريب نهائياً واتجاهه للعمل الإداري في كرة القدم.

وأفاد المدرب البرازيلي بأنه سيتوقف عن التدريب بنهاية مباراة فريقه أتلتيكو بارانايسي مع ضيفه بوتافوغو في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وقال سكولاري في بيان له نشر على قناة بارانايسي التلفزيونية اليوم:” أنه مقبل على عمل إداري لا يعلم عنه الكثير لكنه سيحاول التعلم بسرعة”، لافتًا أنه يمتلك الخبرة الفنية كمدرب وسيوظفها في الجانب الإداري.

والجدير بالذكر أن قرار سكولاري باعتزال التدريب جاء في أعقاب مسيرة ناجحة توج خلالها بـ (27) لقبا كمدرب أبرزها كأس العالم، وكأس أندية أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس مرتين، بالإضافة إلى بطولات محلية وقارية، قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر2022 بأقل من اسبوع.