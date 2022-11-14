أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مانشستر يونايتد لن يعلق على تصريحات كريستيانو رونالدو التي هاجم فيها النادي ومديره الفني إريك تين هاغ، حتى لا تتأثر الروح الجماعية للفريق عقب الفوز على فولهام.

وذكرت التقارير، إن النادي الإنجليزي لن يعلق على اتهامات وادعاءات رونالدو، على الأقل خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن مانشستر يونايتد لن يسمح للمقابلة مع رونالدو في صحيفة “ذا صن” البريطانية بسحب البساط من الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والروح والتآزر الذي أظهره الفريق والجماهير خلال المباراة.

وكان رونالدو قد صرح بأنه يشعر بالخيانة في يونايتد ليس فقط من المدير الفني تين هاغ لكن من نحو ثلاثة أشخاص في إدارة النادي، وذلك في أحد أسوأ مواسم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

وأشار إلى أنه يشعر بالملل من الاستهزاء وإلقاء اللوم عليه دوما خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن أنه لديه ما يكفي من الافتقار إلى الاحترام الأساسي الذي يرى أنه يستحقه بعد فوزه بـ32 بطولة، بما في ذلك خمس جوائز للكرة الذهبية وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب للدوري في أربع دول مختلفة ويورو 2016 مع البرتغال.