تنضم السيارة الألمانية فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 لفئة سيارات الكروس أوفر الرياضية التي تتمتع بمنظومة دفع رباعي للعجلات، مما يجعلها مؤهلة لتحدي التضاريس والطرق الصحراوية التي تشتهر بها منطقة الخليج العربي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، بنظام دفع رباعي للعجلات.

وتتوفر السيارة من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة وأبرزها المقود الجلد متعدد الوظائف، وشاشة عدادات بقياس 10 بوصة والتي تظهر جميع معلومات السيارة وتتميز بسهولة الاستخدام، بالإضافة لشاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة، تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتنفرد السيارة بأحدث أنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الملاحة أبرزها نظام تثبيت السرعة العادي أو متكيف حسب الفئة، و 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية أمامية وستائرية)، و تفادي التصادم الأمامي، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بالأسعار التالية:

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 147,745 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 185,110 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 218,510 ريال