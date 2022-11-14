حذرت وزارة التعليم معلميها، من الوقوع في مخالفات الجرائم المعلوماتية بتصوير إجابات الطلاب والطالبات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن قصد أو من دون قصد.

وحصلت إدارات التعليم بالمملكة، على أنظمة وإجراءات الاختبارات لتطبيقها من دون الإخلال بالعملية التعليمية، والتي تتضمن التحذير من تصوير إجابات الطلاب والطالبات أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك.

وأكدت الأنظمة، أن من يقوم بذلك سيكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية، فيما يمكن استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد، بشرط أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط، وعلى إدارة التعليم متابعة الأمر.