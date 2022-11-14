يسارع الفنان الأردني أشرف طلفاح، الموت حيث أنه دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه في جمهورية مصر من قبل أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبب له بنزيف حاد على الدماغ.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين :”أن “طلفاح” يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة. ”

وتابع:” أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.”

وأفادت بعض المصادر المصرية بأن هناك تحقيقا فتح في الواقعة للوقوف على تفاصيلها، ولكن غير معلوم ما إذا كان طلفاح دخل في غيبوبة كاملة من عدمه، وهو يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حالياً.

يُذكر أن طلفاح هو فنان أردني مسرحي وممثل بارز على الساحة الأردنية، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون)