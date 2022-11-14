أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم الاقتراض للتصدق، مبيناً هل يجوز للمديون أن يتصدق على الفقراء
وقال الشبل :” المديون يوفي دينه الواجب عليه، أما يذهب يبحث على المستحب وهو لم يأتي بما عليه من دين واجب فهذا خلل فكيف يقدم مستحباً على أمر واجب مفروض عليه”.
وأضاف ” الاستدانة من الناس من أجل التصدق اذا كان المبلغ يسيرا فلا بأس لكن يسعى أولا في إنقاذ نفسه من الدين، أما السلفة من البنوك من أجل التصدق فهذا غير جائز”.
حكم الاقتراض للتصدق؟ وهل يجوز للمديون أن يتصدق على الفقراء
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/bu3UXticUM#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/bclu5NdRjI
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 13, 2022
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