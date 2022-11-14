أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم الاقتراض للتصدق، مبيناً هل يجوز للمديون أن يتصدق على الفقراء

وقال الشبل :” المديون يوفي دينه الواجب عليه، أما يذهب يبحث على المستحب وهو لم يأتي بما عليه من دين واجب فهذا خلل فكيف يقدم مستحباً على أمر واجب مفروض عليه”.

وأضاف ” الاستدانة من الناس من أجل التصدق اذا كان المبلغ يسيرا فلا بأس لكن يسعى أولا في إنقاذ نفسه من الدين، أما السلفة من البنوك من أجل التصدق فهذا غير جائز”.