ألقت الجهات الأمنية في تركيا، القبض على الفتاة الانتحارية التي تورطت في الانفجار الذي وقع في اسطنبول.

وتعد الفتاة هي مواطنة تركية قيل إنها ولدت في ديار بكر إحدى محافظات إقليم كردستان في تركيا.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد تداولت صورة لامرأة قيل إنها متورطة في الانفجار، ويبلغ طولها 1.65 مترا، وكانت على ما يبدو ترتدي حقيبة ظهر قبل الانفجار.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، في وقت سابق، أن هناك امرأة شاركت في انفجار وقع في منطقة تقسيم بإسطبنول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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