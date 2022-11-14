روى مواطن يدعى محمد الدواس قصة نجاح وكفاح، برغم إعاقته إلا أنه يعمل فجراً في محله بائع خضار وعصراً في البسطة ومساءاً في خدمته للعملاء.
وقال الدواس :” أعمل في ثلاث وظائف واشتغل في كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الأحد والاثنين، حيث أعمل في الفجر بمحلي وفي العصر في البسطة ومساءاً أعمل على الجوال استقبال الطلبات”.
فيديو | إعاقته لم تمنعه من العمل فجرا في محله وعصرا في البسطة ومساء في خدمته للعملاء.. ويرفض الكشف عن أرباحه
"محمد الدواس" قصة نجاح وكفاح#الراصد pic.twitter.com/sVV7wzdTqk
— الراصد (@alraasd) November 13, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً