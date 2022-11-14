روى مواطن يدعى محمد الدواس قصة نجاح وكفاح، برغم إعاقته إلا أنه يعمل فجراً في محله بائع خضار وعصراً في البسطة ومساءاً في خدمته للعملاء.

وقال الدواس :” أعمل في ثلاث وظائف واشتغل في كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الأحد والاثنين، حيث أعمل في الفجر بمحلي وفي العصر في البسطة ومساءاً أعمل على الجوال استقبال الطلبات”.