حذر علماء من تناول مجموعة من الأطعمة المنتشرة على نطاق واسع، حيث اعتبروها مضّرة مثل السجائر، وتسبب الإدمان.

وأشارت الدراسة إلى أن الوجبات السريعة، تسبب الإدمان، من بينها رقائق البطاطس وبعض أنواع المخبوزات والبيتزا والدوناتس وأصابع البطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المعالجة.

وأفاد الباحثون بأن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تحدث تلك الأطعمة -مثلها مثل النيكوتين- تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية والصحية. كما أن تلك المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين.