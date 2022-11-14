وضع مواطن لافتة أمام منزله يطلب بها عدم وقوف السيارات أمام منزله ومهددًا من يقف بإتلاف إطارات سياراته، مما أدى إلى استياء أحد جيرانه من الموقف الغريب.

وقام جارة بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وعلق عليها قائلاً:” هذا جارنا وللأسف داخل الحي وليس حوله إلا جيرانه فقط ولا يوجد حوله محلات تجارية ولا مسجد ولا مدرسة ولا مكان تجمّع عام”، وتساءلَ هل أبيع بيتي وابتعد عن هذه الجيرة؟.”

وتسببت الصورة بضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل العديد من المواطنين مع التغريدة، وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض.

حيث رأى أحد المغردين:” أنه ليس من حقه منع أحد من الوقوف أمام المنزل طالما بعيدًا عن باب المنزل، كون الشارع ملكية عامة وليس ملكية أحد.”

بينما رأى آخرون أن من حقه ذلك كون الحي يلزمه بترك مترين للشارع فهذا حقه يضع في سيارته.