بالفيديو.. “الثبيتي” يذكر الضوابط التي تحكم حصول المعلم على الرخصة المهنية

أكد المختص التربوي و التعليمي محمد الثبيتي أن من ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية بحسب فئاتهم تحقيق المعلم الممارس على 50 درجة والمتقدم 70 إلى 79 والخبير 80 فأكثر.

وقال الثبيتي ‘”قسم المعلمين إلى مجموعة من الأقسام، حيث أن هناك مساعد معلم، ومعلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، حيث أن لكل فئة من هذه الفئات يوجد درجة في هذا الاختبار للحصول على الرخصة.

وأضاف” هذه الضوابط التي تحكم حصول المعلم أو المعلمة على الرخصة المهنية في هيئة التدريب والتقويم”.