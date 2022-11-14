أوضح الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، الرد على سؤال هل يجب على المُعلم مخاطبة الطلاب باللغة العربية الفصحى.

وقال الوشمي خلال لقاء على برنامج “في العلن”:” إن اللغة العربية يجب أن تستخدم في أي مكان ثابت ودائم وأن تمنح شرعية الخلود لأنها تنقل التاريخ.”

وأضاف:”المستويات المتنوعة يتحدثها الناس بطبيعتهم دون أن يملي عليهم أحد، ولا تستطيع أن تصدر قرارًا على الإعلام بأن يكون بهذا المستوى من اللغة، وكذلك المعلم”.

وتابع:”من يعلم اللغة العربية عليه أن يعلمها كما جاءت بطبيعة الحال”.

وأشار إلى أنه سيتم قريبًا إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة العربية، بهدف جعل اللغة العربية للجميع وللاستفادة من اللغويين المختصين .

وأفاد الوشمي بأن استخدام الشباب للغة الأجنبية يصبح خطرًا عندما يضع الشاب نفسه في مستوى ثقافي أعلى، أو مستوى ثقافي أفضل، أو أنه يرى أنه يتحدث بلغة أفضل من الذي ينتمي إليها .