تُوفي الفنان الأردني أشرف طلفاح في إحدى المستشفيات بجمهورية مصر العربية .

وتعرض أشرف طلفاح لاعتداء ما سبب له نزيف في الدماغ دخل على اثره في غيبوبة.

ولا زالت الأجهزة الأمنية المصرية تحقق في ملابسات الاعتداء الذي تعرض له الفنان الأردني أشرف طلفاح.