حول المواطن خالد الجدعي، بيتا جدرانه متهالكة إلى تحفة معمارية بالزخارف والألوان في محافظة الرس.

وقال المواطن خالد الجدعي، خلال تقرير لقناة “الإخبارية”، أن ذلك البيت عمره حوالي 70 عامًا وكان آيلًا للسقوط وجزءًا كبيرًا من أجزائه كان ساقطا.

وأوضح المواطن أنه حرص على إعادة إنشاء المنزل مرة أخرى، واستمر العمل حوالي 3 أشهر ليخرج المنزل التراثي بهذا الشكل الجمالي ويصبح وجهة سياحية.