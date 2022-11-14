أجرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في الصين عملية جراحية في العمود الفقري بسبب تشوه في نمو شعر كثيف أسفل ظهرها أدى إلى شعورها بالإحراج الشديد.

وقالت الفتاة، إن هناك شعراً حول منطقة أسفل ظهرها منذ الطفولة المبكرة وتوسع مع تقدمها في السن، مضيفة: “إنها منطقة كبيرة الحجم، لذا لم أجرؤ على ارتداء ملابس كاشفة. وعندما كنت أحتاج إلى تغيير ملابسي أو الاستحمام في عنبر النوم بالمدرسة، حاولت تجنب رؤيتي من قبل الآخرين”.

وكانت تعتقد أنها مصابة “بمرض غريب” عندما كانت أصغر سناً. وقالت والدتها إن نمو شعر ابنتها كان شيئاً مؤلماً بالنسبة لها، لأنها كانت تخشى دائماً أنها قد تعاني من أعراض أكثر خطورة في المستقبل. وتحققت مخاوفها قبل أربعة أشهر عندما قالت وو إنها تشعر بألم وانزعاج في ساقيها.

وشخصت إصابة الفتاة بسلسلة من التشوهات الخلقية في النمو في عمودها الفقري. وقال وانغ تسووي، أخصائي جراحة الأعصاب في مستشفى بكين شوانوو “إن النمو المفرط للشعر ليس سوى العَرَض المرئي لهذا التشوه الذي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى العديد من الأمراض الخطيرة”.