قامت مدرسة ثانوية للبنات في إيران بطرد معمم إيراني، بعد دخوله المدرسة ومحاولته إقناع الطالبات بأن ما يحدث في إيران مخطط أجنبي يستهدف البلاد.

ووثق مقطع فيديو لحظة خروج المعمم من المدرسة، والطالبات يؤشرون عليه ويقومون بتوبيخه وطرده وتصويره، بينما هو يفر هاربًا خوفًا منهن .

يذكر أن إيران تشهد منذ شهر ونصف موجة احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الملالي الإرهابي، وذلك على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.