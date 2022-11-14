جاءت اليوم الإثنين السفينة “إم إس سي بويسيا” إلى العاصمة القطرية الدوحة، وهي ثاني الفنادق العائمة ، من فئة 4 نجوم، استعدادًا لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في الـ 20 من نوفمبر الجاري.

ويُشار إلى أن الفندق العائم الثاني يحتوي على مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة المختلفة، بداية من المقصورات الداخلية والمطلة على المحيط إلى مقصورات وأجنحة الشرفة.

وتتضمن أماكن الترفيه، 3 حمامات سباحة و4 جاكوزي وشاشة سينما، ويأتي ذلك بالإضافة إلى مركز صحي، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وملاعب التنس وكرة السلة.

يُذكر أن السفينة الأولى” إم. إس. سي. وورلد أوربا” قد وصلت (الخميس) الماضي ، من فئة 5 نجوم، وتتكون من 22 طابقًا باتساع 47 مترًا، وتضم أكثر من 2.6 ألف كبينة،بالإضافة إلى أنها تضم أكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة، وممشى خارجيا، بطول 104 أمتار، و33 مطعمًا.