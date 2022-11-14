أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرًا من استهلاك الزنجبيل الطازج بكميات كبيرة، مبينة أنه قد يسبّب بعض المشاكل الصحية مثل خفقان القلب وحرقة المعدة.

وقالت الهيئة أن الزنجبيل نبات جذري ينتمي إلى فصيلة النباتات الزنجبيلية مثل الكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار واللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل، مضيفة أن الكميات المسموحة من الزنجبيل الطازج هي 2- 4 جرامات كحد أقصى في اليوم، علماً بأن 250 مليجراما من الزنجبيل المطحون يعادل 1 جرام من الزنجبيل الطازج.

وأوضحت أن هناك العديد من الاستخدامات الطبية لنبات الزنجبيل، من بينها: تخفيف أعراض البرد والزكام، وتخفيف حالات الغثيان والدوار، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية.

وذكرت أن استهلاك الزنجبيل الطازج بكميات كبيرة قد يسبب بعض المشاكل الصحية مثل: خفقان القلب، وحرقة المعدة، والإصابة بالإسهال، وخفض مستوى سكر الدم، لافتة إلى أن استخدام الزنجبيل يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادة لتكسر الصفائح الدموية، مثل “وارفارين” و”إسبرين”، ما قد يحدث نزيفا في الدم.